„Pariisi olümpia oli suur armastuse triumf!“ 2024. aasta olümpiamängud pandi kaante vahele

Olümpiaraamatu „Pariis 2024“ ilmumisega jätkub 1936. aasta Berliini olümpiaga alguse saanud Eesti spordikirjanduse traditsioon. Raamat ilmub koostöös Eesti Olümpiakomiteega, peatoimetajaks on Ott Järvela ning raamatu autorite seas on ERRi, Eesti Päevalehe, Postimehe ja Õhtulehe spordiajakirjanikud ning mitmed valdkonnaspetsialistid.

Olümpiaraamatu peatoimetaja Ott Järvela rõhutab, et Pariisi mängud olid edukad nii Eesti vaatevinklist kui ka korralduslikult. „Spordimaailm janunes emotsiooniplahvatuse järele ning Pariisi olümpia ei vedanud alt, vaid pakkus neid igal rindel. Alustades avatseremooniast, mis on juba praegu, mõned kuud hiljem muutunud legendaarseks sõuks, mida mäletatakse samamoodi nagu 2012. aasta Londoni olümpia võrratut avapidu,“ sõnab Järvela.

„Minu jaoks oli Pariisi olümpia suur armastuse triumf. Armastus tippspordi, võistlemise, koosolemise ja üheshingamise vastu alistas kõik irisejad, kahtlejad, kõhklejad ja vaenlased. Celine Dion andis Eiffeli tornist kammertooni kätte ning 10 500 sportlast ning miljonid pealtvaatajad kohapeal ja miljardid telekate ees järgisid seda mängude lõpuni välja. Eesti olümpiakoondises oli rohkesti eneseületusi ja ainult mõni üksik altminek. Nelli Differt, Janek Õiglane ja Kregor Zirk tegid oma elu kõige tähtsamal võistlusel oma elu kõige parema võistluse. See on saavutus! Pariisi olümpiaraamatus on kirjas Eesti sportlaste ja Pariis olümpia kõige tähtsamad lood,“ lausub Järvela.

„Olümpiaraamat on maailmas ainulaadne žanr. Pole teada, et seda tüüpi teost mõnes teises riigis välja antaks. Žanri eripära seisneb tõigas, et see peab kõnetama lugejat nii mõned kuud pärast olümpiat kui ka 10, 20 või 50 aastat hiljem. Usun, et Pariisi olümpia lummus sai Eesti spordiajakirjanike koostöös vingel moel kaante vahele pandud,“ ütleb teist korda olümpiaraamatu peatoimetajatööd teinud Järvela.