Mbappe eksis taas penaltil ja Bilbao jättis Madridi Reali tühjade pihkudega

Kylian Mbappe on nüüdseks eksinud kahel järjestikusel penaltil, mida mainiti kohtumise järel ka Reali peatreenerile Carlo Ancelottile. Kogenud loots tõdes, et Prantsusmaa ründestaar pole praegu parima minekus.

„Kuid me peame andma talle aega kohanemiseks. Ta on meie särgis löönud 10 väravat ja ilmselgelt ta töötab selle nimel, et olla veelgi parem. Ma ei saa hinnata mängija mängu ühe penalti järgi, mis vahel lüüakse sisse ja vahest mitte. Ilmselgelt on ta pettunud, kuid me peame jätkama üritamist,“ sõnas Ancelotti.