VIDEO | Mercedese F1 tiimi pealik ulatas noorele Eesti kardiässale hooaja võidukarika

Albert Tamm läks viimastele sõitudele vastu väga raskest seisust. Teoreetiline võimalus oli püüda esimest, kuid kolmandal kohal oleva Itaalia sõitja hingas kuklasse. Uue rajaga tutvumine ja kohanemine käis seekord ruttu. Tamm võitis esimese päeva ajasõidu ning eelsõitudes tegi samuti väga hea esituse. See tähendas, et noormees sai finaali startida esikohalt.

„Kindlasti ei ole ma kohtunike otsusega rahul. Kogu meeskond vaatas mainitud olukorda ning ma ei leia, et tegin rajal midagi valesti. Võistlusolukord, mis tõlgendati minu kahjuks. Samas olen õnnelik, sest hooaja kokkuvõttes sain poodiumile. Kindlasti olid kõrgemad kohad püütavad, aga täielik õnnestumine on tehnikaspordis keeruline,“ sõnas hooaja kokkuvõttes kolmanda koha noppinud Albert Tamm. „Ja see tunne, kui Sulle ulatab karika F1 tiimipealik, see on selline hapnik saab otsa olukord. Olin vist isegi veidi kohmetu seal,“ sõnas Tamm.

Selle tugeva saavutusega on Tammel ka läbi Mini klassi karjäär ning uuel hooajal astub ta sammu edasi ning liigub OK Junior klassi. „Alustan esimesi treeninguid juba uuel nädalal siinsamas Abu Dhabis. Meil on mõne etapiga siin head kontaktid tekkinud ning saan ühe kohaliku tiimiga koostööd teha ja OK klassi karti proovida. Täpne kalender on veel paika panemata, aga WSK sari on ilmselt esmatähtis,“ lisas Tamm.