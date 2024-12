KUULA | „Matšpall“. Miks pääsesid Sinner ja Swiatek minimaalse karistusega, aga Halepile väänati üheksa kuud? Külas on Kristjan Port

Rumeenlannast endine esireket Simona Halep andis positiivse dopinguproovi 2022. aasta US Openil. Tema kehast leiti punaste vereliblede tootmist soodustavat ravimit roxadustati. Halepile määrati esialgu nelja-aastane võistluskeeld, kuid ta suutis rahvusvahelises spordikohtus tõendada, et sattus saastatud toidulisandi ohvriks ning tema keeldu vähendati üheksale kuule, mis on tänaseks kantud.

Valitsev meeste maailma esireket Jannik Sinneri 2024. aasta märtsikuisest dopinguproovist leiti anaboolset steroidi klostebooli. Itaallane tõestas ära, et see oli tema kehasse sattunud läbi füsioterapeudi Giacomo Naldi tehtud massaaži, kes omakorda oli katkist sõrme ravinud Trofotermini-nimelise kreemiga, mille oli ostnud Sinneri fitness-treener Umberto Ferrara. Sinneril süüd ei nähtud ning ta pääses vaid Indian Wellsi turniirilt võidetud 400 punkti ja auhinnaraha tühistamisega. Mõlemad nimetatud abilised on Sinner tänaseks vallandanud. Rahvusvaheline antidopingu agentuur WADA on tennise puhtuse eest seisva organisatsiooni ITIA otsuse vaidlustanud ning korraldab Sinnerile uue istungi 2025. aasta veebruaris.

Möödunud neljapäeval sai ilmsiks ka endise naiste maailma esireketi Iga Swiateki dopingujuhtum. Tema 12. augusti võistlusvälisest dopinguproovist leiti jälgi trimetasidiinist, mis oli väidetavalt sattunud tema organismi läbi sellega saastunud melatoniinitablettide. Swiatek nõustus ühekuulise võistluskeeluga, mis lõppes 27. novembril. Esialgse võistluskeelu tõttu jäi ta perioodil 12. september kuni 4. oktoober eemale kolmest turniirist ning peab tagastama ka tänavuse Cincinnati Openi auhinnarahad.

Viimased kaks juhtumit on tekitanud paksu pahameelt eelkõige madalama edetabelikohaga tennisistides, kes tunnevad, et on jäänud oma sarnastes dopingulugudes hammasrataste vahele vaid seetõttu, et neil sellist juristide armeed kohe käepärast võtta ei olnud nagu Sinneril ja Swiatekil. Kuivõrd on selline kriitika õigustatud?