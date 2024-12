VIDEO | Kolmekordsele olümpiavõitjale määrati hobuse piitsutamise eest võistluskeeld ja kopsakas trahv

Kui toona määrati britile ajutine võistluskeeld, mis hakkas kehtima 23. juulist ning jättis sportlase seeläbi olümpialt eemale, siis nüüd saabus teade, et Rahvusvaheline Ratsaspordiliit on määranud Dujardinile aasta pikkuse võistluskeelu. See tähendab, et Dujardin saab taas rahvusvahelisel areenil võistelda järgmise aasta juulist.