INTERVJUU | Korvpallikooliga pooleldi Õismäele kolinud Reinar Hallik: kui noor peab hommikul 6.30 saalis olema, ei saa ta südaööni TikTokis passida

Kevadel korvpalli Saku esiliigas neljandaks jäänud RHKK esindussats mängib tänavu Vinni asemel Tallinnas ning nad palkasid endale appi kogenud mängijad eesotsas Sten Sokuga. Endanimelise korvpallikooli vedaja selgitas Delfile, milline on meeskonna meistriliiga ambitsioon, miks kolis osa satsist Õismäele ning milline on nende koostöö Tallinna Spordiakadeemiga (TSA).

Selgita see Tallinnasse kolimine lahti. Kes jäid Lääne-Virumaale ja kes on nüüd Õismäel?

Lääne-Virumaal toimib korvpallikool edasi – mängime Vinni U19 poistega Eesti teises liigas ja U19 liigas. Kümme poissi tulid Tallinnasse ja 14 nooremat õpilast, kes veel pole päris esiliiga tasemel, jäid sinna. Vinni-Pajusti Gümnaasiumisse võtame vastu alates seitsmendast klassist, aga Tallinna Õismäe Gümnaasiumis on ainult keskkooli osa. Korvpall on mõlemas õppekavas sees, nagu matemaatika tund.

Meil tekkis eelmisel aastal mure, et kümme paremat poissi olid teistest peajagu üle ning kooli tulnud nooremad kutid ei saanud peaaegu üldse mängida, mis polnud kuigi hea. Küsimus oli ka treeningute kvaliteedi kannatamises, sest korraga harjutasid seitsmenda klassi poiss ning esiliigas juba tegusid tegev 11. klassi poiss. Tekitasime Tallinna tulekuga ka Vinni grupile ruumi, sest sealne seltskond on nüüd samal tasemel ning on mänguväljund olemas.

Tänavu on RHKK koosseisus mitu kogenud meest. Kas nad toodi rohkem noorte kõrvale eeskujuks või selleks, et saaks selle esiliiga lõpuks kinni pandud? Kui reaalne on see meistriliiga ambitsioon?

