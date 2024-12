ÜLESKUTSE | Ka Sinul on võimalus Delfi spordisisu kujundamisel kaasa rääkida!

Parimad artiklid on alati sündinud lugejatelt kuuldud vihjetest ja „lifti unustatud paberitest“. Ka kommentaariumist on läbi aegade leitud väärtuslikke juhtlõnge, kuid kõige kindlam viis ajakirjanikule endast ja oma infost teada anda on siiski vihjelist: vihje@delfi.ee.