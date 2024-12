AMETLIK | Adrien Fourmaux sõidab järgmisel hooajal Hyundais

„Meie lähenemine kolmandale masinale 2024. aastal võimaldas meil kokku panna meeskonna ühe ajaloo tugevaima aasta WRC-s. Sooviksin siiralt tänada Esapekkat, Danit ja Andreast nende suure panuse eest. Vaadates järgmist aastat, on ülioluline, et kõik kolm masinat oleks stabiilsed. Just seetõttu on meil hea meel kinnitada Adrien ja tema kaardilugeja Alexandre Coria pärast nende uskumatut hooaega meie meeskonna liikmeks,“ sõnas tiimijuht Cyril Abiteboul Hyundai pressiteate vahenduse.

Fourmaux tunneb siirast rahulolu, et saab järgmisel aastal astuda karjääris sammu edasi. „Mul on väga hea meelt, et saan järgmisel hooajal Hyundais sõita. See on minu ja Alexi jaoks suur võimalus ning ootame põnevusega meeskonnas alustamist. Juhina tahad sa alati kasvada ja edasi areneda ning see tundub olevat praegusel hetkel õige samm. Olen valmis andma endast parima ja vaatama, kuhu see meid välja viib,“ kommenteeris Fourmaux tiimiga liitumist.