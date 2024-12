Suusarajal ootamatult palju aega kaotanud Tandrevold: mul oli probleeme südamega

„Mul oli teises lamadestiirus mõned väljakutsed südamega. See tegi laskmise keeruliseks ja kulutasin päris palju aega. See probleem ei kadunud kohe pärast laskmist ära. Siis oli raske ka suuskadel nii kiiresti sõita, kui tahtsin,“ selgitas Tandrevold ootamatult suurt ajakaotust NRK-le.

Alles 47. sõiduaega näidanud norralanna lisas, et tunneb end praegu hästi. „Nüüd on kõik korras. See juhtub kiiresti ja möödub kiiresti,“ lausus ta.