Raamatuarvustus | Anett Kontaveidi „Võitlejahinges“ on palju tennist, kuid vähe Anetti

Kui järjestada netiajastu sportlased kuumuse ehk klikkide põhjal, saaks Kontaveit ilmselt Ott Tänaku järel ning Kaia Kanepi ja Kelly Sildaru ees hõbedase teise koha. Tennis on tennis. Suur sport. Ning fännid armastasid suurt tennist eriti siis, kui meie piiga seal ilma tegi, võitis mänge ja turniire ja kerkis maailma edetabelis teisele kohale. Loeti igat uudisnuppu, pandi äratuskell ööhämaruses tirisema, et jälgida mänge, ja kanti peast ette suuri tulemusi – kus, kelle vastu ja millise seisuga. Eestimaa armastas Anetti.

Uudis, et Kontaveidi selg ei kannata enam tipptennist, oli korralik šokk – kuis nii, et me nüüd Anetita...