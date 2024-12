Counter-Strike’i hooaeg lõppeb mängu tähtsaima võistlusega. Millises seisus on Robin Kool?

Favoriidikoormat sel korral ei kanna

Kuigi FaZe suutis võtta võidu Majoril järgnenud IEM Chengdu turniiril, on võistkonna tulemused pärast seda täielikult kokku varisenud. Ette on näidata vaid üks poolfinaalikoht septembri lõpus toimunud BLAST Premier Fall Finals võistluselt ning hätta on jäädud kõigi maailma esiviisiku võistkondade alistamisega. Seetõttu ei pea neid sel korral Hiinas favoriitideks ei eksperdid kui tegelikult ka mängijad ise. Samas jäävad meeskonna kaotused tihtilugu pisiasjade taha ning kui Majori kvalifikatsioonivooru järel peetud laagris on meeskond leidnud viisi, et asjad paremini toimima saada, siis võib 2022. aasta Antwerpi Majori võitnud meeskond kõiki üllatada.

Küll aga võib favoriidiseisusesse panna iga meeskonna, kes FaZe’ist maailma edetabelis eespool asuvad. Natus Vincere, G2, Vitality, Spirit ja MOUZ on kõik sel aastal näidanud, et suudavad suurvõistluseid võita ning on ühe erandiga omavahel jaganud kõik tippvõistluste finaalikohad omavahel ära jaganud. Kõige stabiilsemalt on maailma paremikust mänginud maailma esinumber Natus Vincere. Alates juunikuust jõudsid Majori tiitlikaitsjad kuute järjestikusesse finaali, kust võeti kolm võitu, kuid novembri alguses hakati näitama väsinemismärke, kui BLAST Premier World Finals turniirilt langeti välja avaringis. Heas hooga tuleb Shanghaisse ka G2, kes on pärast suviseid mängijavahetusi võitnud sügisel mõlemad BLASTI turniirid. Vitality, MOUZ ja Spirit on kõik aasta jooksul võitnud tippkonkurentsis ühe tiitli ja enamasti kasvõi poolfinaalides on samuti igatepidi turniiri võiduks võimelised ning ei valmistaks võiduga suurt üllatust.