Saalihokikoondis alustab MMi. „Esmane eesmärk on alagrupist edasi pääseda“

Peatreener Risto Lall: „Meeskond on saanud vajaliku ettevalmistuse ja on valmis enesele seatud eesmärkide saavutamiseks. Mõningad tagasilöögid on seotud vigastustega, väravavaht Rainer Kalde ja väljakumängija Margus Rosin ei saa meeskonda seekord aidata. Kõik teised mängijad on aga terved ja valmis mängima.“