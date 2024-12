VIDEO | Talvepealinnas Otepääl käivitati lumekahurid

Otepää kesklinnas asuvas talvepargis Otepää Winterplace on hetkel tööl viis kahurit.

„Ilmataat sellel aastal miinuskraadidega helde ei ole, eks näis, mis järgnevad päevad toovad,“ sõnas Otepää Winterplace juhataja Siim Kalda. „Meie igatahes pingutame, et hiljemalt jõuludeks oleks Winterplace avatud ja kõik saaksid koos peredega külla tulla.“

Kuutsemäe ja Väikese Munamäe suusakeskustes hakati lumetootmisega samuti täna pihta. Suusakeskuste juhataja Priit Tammemägi märkis, et vaatamata ilmaprognoosile proovitakse nädalavahetuseks avada Kuutsemäe õppenõlv. Kokku on Kuutsemäe ja Väikese Munamäe suusakeskustes tööl 25 lumekahurit.

Tänasest käivitati kahurid ka Tehvandi Spordikeskuse staadionil. „Lund saame teha nii kaua, kui külma on, ehk siis vast mõned päevad veel,“ arvas Tehvandi spordikeskuse tegevjuht Jaak Mae .

„Teeme lund suusastaadionile, sest maapind on veel pehme ja suusarajale ei kannata minna. Erinevalt mäesuusakeskustest ja lumepargist, on suusatajatele vaja kuivemat lund, et suusk paremini libiseks, seda saab aga toota külmema ilmaga, kui praegu.“