Norra suusahüppaja: FIS üritas meile suukorvi panna

Granerud ei varjanud eelmisel nädalavahetusel väga keerulistes oludes peetud võistluse järel, et sellise ilmaga hüppamine oli ohtlik. Näiteks piirdus norralane laupäevasel suure mäe kvalifikatsioonivõistlusel vaid 70-meetrise hüppega. „Olin õnnelik, kui jalule maandusin,“ tunnistas Granerud.

Granerud vihjas taskuhäälingusaates „Hoppcast“, et Norra suusajuhid üritasid talle suukorvi panna. Ta väitis, et Norra koondis on saanud FIS-ilt tagasisidet, et selline kriitika neile ei meeldinud.

Teisipäeva õhtul NRK-ga suheldes Granerud enam nii karm ei olnud. „Ma ei ole saanud selget sõnumit, et mul on suukorv, vaid pigem, et asju tuleb arutada koondise siseselt, mitte väliselt. Ma saan sellest aru,“ ütles suusahüppaja.

Ta tunnistab, et nad üritasid podcastis juhtunu üle nalja heita. Samas on Granerud jätkuvalt seisukohal, et nii tema kui koondisekaaslase Robert Johanssoni kriitika oli õigustatud.

„Meil ​​oli palju emotsioone ja minu ja Roberti jaoks oli pool nädalavahetust rikutud. Sundalil oli ka ebameeldiv kogemus,“ vihjas Granerud Kristoffer Eriksen Sundaliga juhtunule, kes lükati hüppepoomilt alla, kui liikuv reklaamsein talle selga sõitis.

„Suusahüpped on ju ekstreemsport ja kui tunned, et asjad on hirmutavad, siis tegelikult on see väga hirmutav,“ lisas norralane.

Norra rahvuskoondise treener Magnus Brevig ütles NRK-le, et nad ei soovinud sportlastele suukorvi panna.

„Ma ei mäleta täpselt, millest me rääkisime. Rääkisime just sellest, et tegemist on välispordiga ja et selliseid olukordi võib ette tulla,“ sõnas Brevig.

Ühtlasi väitis Brevig, et FIS ei ole neile märku andnud, et Norra sportlaste kriitika läks üle piiri.

