Hyundai boss vihjas, et vähemalt üks rallisõitja nende juures ei jätka

Mikkelsen jagas tänavu Hyundai kolmandat Rally1 autot koos Esapekka Lappi ja Dani Sordoga ning tegi kaasa viiel MM-etapil. Norralase parim võistlus oli Poola kruusarallil, kus ta võitles kõrgete kohtade eest kuni viimase päeva rehvi purunemiseni. Mikkelseni ülejäänud neli võistlust olid asfaldirallid, kus tulemused olid kehvad ning parimaks jäi kuues koht.

Kuigi Hyundai ei ole veel teatanud oma järgmise aasta lõplikku koosseisu, tundub, et vähemalt Mikkelsen Abitebouli plaanidesse ei kuulu.

„Mis puutub Andrease tulevikku, siis üldiselt on tal MM-sarjas tulevikku. Ma tahan uskuda, et kunagi tulevikus võiks me siiski koostööd teha. Enne tuleb aga lasta olukorral rahuneda ja teha otsuseid,“ sõnas Abiteboul DirtFishile veidi saladuslikult.

Tiimijuht lisas: „Usun, et siin on midagi, mida saame koos üles ehitada. Ma ei tea veel täpselt, mida, sest me peame kõigepealt otsustama. Aga ma ei imestaks, kui te teda tulevikus mingil kujul taas sinises särgis näeksite.“

Üsna tõenäoline on variant, et uueks aastaks valitakse Hyundai kolmandasse autosse vaid üks sõitja. Kõige enam on spekuleeritud tänavu M-Spordis hästi sõitnud Adrien Fourmaux nimega.

Hyundai kaks põhisõitjat on ka uuel aastal maailmameister Thierry Neuville ja Ott Tänak.

