400 noormängijaga jalgpalliklubi avaldas Tallinna linnavalitsuse ees meelt. Mida rahalistes raskustes klubi taotleb?

Ararati treeningutel käib umbes 400 jalgpallilast, kelle edasine tulevik on seega küsimärgi all. Kuni 19. detsembrini saab jalgpalliliit neile pakkuda oma baasides aegu, kuid pärast aastavahetust kaob ka see võimalus, kuna kõik vabad treeningajad on juba täitunud.