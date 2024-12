Regina Ermits tegi karjääri parima võistluse! „Veel ei olegi kohale jõudnud, millega ma hakkama sain“

Ermits: eriti lahe, et neli nulli tuli MK-sarja võistlusel

„Päev oli nii rahulik, võistlus algas õhtul hilja. Mõistagi on mul väga hea meel. Ma ei tea, kas ma saan öelda, et see on üllatus, sest eks ma sisimas olen ikka teadnud ja arvanud, et ma olen selliseks kohaks ja veel paremaks võimeline. Mul on olnud rohkem realiseerimise küsimus ja heameelt teeb, et täna see õnnestus. Rõõm on ka selle üle, et suutsin võistluse stabiilselt lõpuni teha.“