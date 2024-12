Nõmme Kalju pikendas võtmemängijaga lepingut

Pavel Marin, kes jätkab klubi esindusmeeskonnas nüüd kuni 2026. aasta lõpuni, väljendas lepingu pikendamise üle suurt rõõmu: „Mul on väga hea meel lepingu pikendamise üle. Nõmme Kalju on mulle koduks saanud – siin on suurepärane kollektiiv ja eriline õhkkond. Hiiule naasmine on andnud palju lisaemotsioone, ning kodustaadionil mängimine Roosade Pantrite toetuse najal on olnud tõeliselt eriline kogemus. Minu eesmärk on jätkata enne hooaega seatud eesmärkide täitmist, anda endast parim ja ootan põnevusega uut hooaega.“