Türgi tennisetipp kukkus mängu ajal ajuverejooksu tõttu kokku

Türgi tenniseliit teatas avalduses, et Celikbilek toimetati pärast edukat operatsiooni Türgi tervisehoiuministeeriumi saadetud kiirabiautoga riigi pealinna Ankara haiglasse, kus jätkatakse raviga. „Mängija tervis on paranemas, kuid ta on pideva jälgimise all. Celikbilek ja tema perekond saavad meil igakülgset toetust,“ kirjutas Türgi tenniseliit.