VIDEO | Norra laskesuusataja langes 37 miljoni inimeseni jõudnud klipi tõttu homofoobsete rünnakute ohvriks

Lægreid jagas septembris sotsiaalmeedias Saksamaal toimunud suvebiatloni võistluse stiilinäidet, kus Norra laskesuusataja lasi 18,42 sekundiga alla kõik viis märki. Videoklipp norraka tegutsemisest on levinud sügise jooksul kulutulena ning nüüdseks on seda Norra Rahvusringhäälingu andmetel vaadanud juba üle 37 miljoni inimese.

„Kui ma olen laskesuusataja ja ka seal on homofoobia, on maailmas midagi väga valesti. Iga inimene peaks saama elada oma elu nii nagu ise tahab. Keegi ei peaks kartma teiste solvavaid kommentaare,“ sõnas Norra laskesuusaäss.

Enda sotsiaalmeedia kontol avaldatud videoblogis jagas Lægreid samuti vahejuhtumi kohta arvamust. „Ameeriklased arvavad, et olen gei, kuna nii tulistan. On mitmeid põhjuseid, miks ma seisan tiirus just nii, kuid ameeriklastel pole õrna aimugi, mis on laskesuusatamine,“ lisas ta.