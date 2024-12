Vaenlase tule all haavata saanud Ukraina rallimees: sõda pole selline nagu filmides, päriselt on see kohutav

Samal päeval, kui uudis Korsia haavata saamisest sotsiaalmeedias levis, võttis Delfi Linnamäega ühendust, et edastada Korsiale meie head soovid ja intervjuupalve. Vastus tuli vaid paari tunniga: Volodõmõr on nõus küll, kuid siis, kui ta end paremini tunneb. Pool kuud hiljem on Korsia piisavalt heas konditsioonis, et oma rollist sõjaväes ja haavata saamisest pikemalt rääkida.

Sõtta minek

„Olin 20. veebruaril 2022 Leedus, külastasin [Ukraina rallisõitjat] Serhii Potiikot. Leppisime kokku, et sõidame 2022. aasta hooaja koos. Selleks ajaks ringlesid juba Euroopas kuuldused peagi algavast suurest sõjast Ukrainas. Mulle oli selge, et kui see hakkab, liitun ma koheselt sõjaväega. Täpselt nii ka läks: läksin sõtta vabatahtlikult, et kaitsta oma pere, kodu ja riiki. Mul on naine ja kaks last (poisid). Tean, et nii käituks oma armastatute kaitseks iga mees. 3. märtsil viisin naise ja lapsed naaberriiki Moldovasse ning koju naastes otsisin endale sõjaväeosa, millega liituda. Perekond suhtus sellesse rahulikult. Praegu on nad tagasi kodus Ukrainas.“