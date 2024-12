Konstantin Vassiljev tõi Florasse esimese täienduse

„Mul on väga hea meel FC Floraga liituda!“ sõnas 21-aastane Teeväli. „See on hea keskkond, kus ennast tõestada ja mänguminuteid teenida. Soovin esindada klubi väärikalt nii väljakul kui selle kõrval. Meeskonnana on meil siht järgmisel hooajal meistritiitli nimel võidelda. Isiklikus plaanis soovin võimalikult palju mängida ning end igakülgselt tõestada ja näidata.“