FOTOD | Kalev/Cramo alustas eurosarja teist ringi valusa kaotusega, Suurorg vigastas põlve

Mida arvab Kalev/Cramo peatreener Heiko Rannula PAOK-ist? „Nad on selline sats, kes mängib emotsiooni pealt. Vaatasin just eile Arise ja PAOK-i derbit. See atmosfäär oli seal nii eriline, et nõnda ongi raske külma pead säilitada. Seal on kuus ameeriklast ja üks väga kogenud kreeklane. Ütleme nii, et kui neil läheb punkt-punkti mänguks, on kaks USA tagamängijat, kes mänge otsustavad. Kindlasti mängitav sats, kuid peame tegema kaitses korraliku esituse,“ analüüsis ta.