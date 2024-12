Eneli Jefimova tõusis maailma hooaja edetabelis kolmandaks

Eneli Jefimova näitas võistluste viimasel päeval head kiirust 50 meetri rinnuliujumises. Lõppajaks märgiti 29,40, mis on Jefimova tänavuse hooaja tippmark. Maailma tänavuse lühirajaujumise hooaja edetabelis tähistab see kolmandat tulemust. Kiiremini on ujunud vaid hiinlanna Qianting Tang (28,76) ja itaallanna Benedetta Pilato (29.30). Samal distantsil ujus võimsa isikliku rekordi ka 17-aastane Egle Salu, kelle aeg 30.28 tähistab Eesti läbi aegade kolmandat tulemust sel distantsil.