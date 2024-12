Discgolfimängija Albert Tamm sai suure tunnustuse osaliseks

Tamm nomineeriti kuu sportlaseks oma panuse eest Eesti koondises novembris Austraalias toimunud meeskondlikel maailmameistrivõistlustel, kust naasti kodumaale kuldmedalitega. Maailmamängude Liidult saadud tiitel on tunnustus Tamme oskustele ja panustele nii tiimiliikme kui sportlasena. Lisaks on see märgilise tähtsusega Eesti discgolfile laiemalt.