Maailma esireketi treenerid ei mahtunud isegi ATP nominentide hulka

23-aastane Sinner on olnud tänavu selgelt maailma edukaim meestennisist. Esmakordselt esinumbriks tõusnud Itaalia tennisetäht võitis kaks suure slämmi turniiri (Australian Open, US Open), ATP Touril kokku kaheksa tiitlit ja viis oma rahvuskoondise Davise karikaturniiri võiduni. Aasta jooksul võitis itaallane 73 mängu ja kaotas vaid kuus.

Augusti lõpus avalikustati, et Sinner oli põrunud kevadel kahel korral dopingutestis, sest tema organismist leiti väike kogus klostebooli jäänuseid. Kuigi tennises puhtuse eest võitlev organisatsioon ITIA Sinnerit ei karistanud, leides, et itaallasel polnud juhtunus süüd, on rahvusvaheline antidoping WADA selle otsuse spordikohtus vaidlustanud ja nõuab vähemalt aastast võistluskeeldu. Otsus selle kohta võiks tulla uue aasta alguses.

„Juhul, kui ta [Sinner] saabki karistada, siis tahetakse, et teda poleks nimekirjas... Ma arvan, et nad [ATP] põhimõtteliseks kaitsevad end selle eest, et Sinner saab sportlikkuse auhinna ja Darren [Cahill] aasta treeneriks ning siis tuleb otsus, et ta sai mitmekuulise võistluskeelu,“ sõnas Petkovic, vahendab tennisworldusa.org.