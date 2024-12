Neuville vastas Ogier kriitikale: ma ei ole tema stiili fänn

Ogier otsustas pärast augustikuus peetud Soome MM-rallit, et teeb kaasa kõik ülejäänud etapid ja asub liidrikohal olevat Neuville’i ohustama. Järgmisel võistlusel Kreekas alustas Prantsuse ralliäss ka belglase töötlemist.

„Tõestasime, et MM-sarja liider pole väga kiire. Tema oli esimesena rajal ja meie olime teised, ja ometi olime neljal kiiruskatsel temast 45 sekundit kiiremad. Võib-olla peaks ta halamise lõpetama ja õppima esimesena rajal sõitma,“ ironiseeris Ogier Akropolise ralli alguses.

Nüüd, kui MM-hooaeg on lõppenud, rääkis Neuville lõpuks ka Ogier` väljaütlemiste teemal.

„See on osa mängust, olen temaga [Ogier] aastaid võistelnud. Õpime üksteist tundma, iga sõitja üritab teist destabiliseerida. Aeg-ajalt tekivad pinged ja mingid lood, kuid me vajame oma spordialal ka neid. Eks igal sõitjal on oma viis, kuidas vastast mõjutada. Ma ei ole tema stiili fänn,“ ütles Neuville intervjuus Belgia ringhäälingule RTBF.