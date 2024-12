Robin Kool läheb Shanghai Majori finaalturniiri avaringis vastamisi suurüllatajaga

Mõlema meeskonna pääsu Majorile võib pidada pigem üllatavaks. GamerLegion on terve aasta vältel seisnud silmitsi mitmete koosseisumuudatustega ning pole nende kõrvalt tippkonkurentsis häid tulemusi suutnud näidata, mõningast edu on ette näidata vaid nii-öelda teise kategooria võistlustelt. Sama võib öelda ka suure osa hooajast maailma esiviiekümnesse mitte mahtunud Wildcardi kohta, kes teenis hiljutisel ESL Challenger Atlanta turniiril poolfinaalikoha, kuid nende hooaega tervikuna vaadates on tihtilugu jäädud hätta ka maailma mõistes võrdlemisi madalal asetuvate konkurentide vastu. Mõlemad meeskonnad on aasta jooksul saanud võimalusi ka üksikutel suurturniiridel, kuid erilised saavutused, mis oleks viidanud sellele, et tiimid jõuavad Majori parima 16 sekka puudusid.