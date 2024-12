Eestlaste euroteekond jätkub Rumeenias. Selver x TalTechi peatreener: ilma riskeerimata läheb meil keeruliseks

Otsepilti Rumeeniast hetkeseisuga ei toodeta.

Korduskohtumine toimub Tallinnas 17. detsembril.

Kui Selver lülitas eelmises ringis konkurentsist teise Rumeenia klubi Bukaresti Rapidi, siis Brasov alistas Serbia klubi Novi Sadi. Brasov on Rumeenia liiga liidermeeskond, kelle ridades on ka üks eestlane – abitreenerina tegutsev Märt Pajusalu. Pajusalu kaudu on Eesti klubi saanud ka eelmise vastase kohta infot.

Selver x TalTechi peatreener Andres Toobalil on ka homsest vastasest info olemas. „Oleme ikka omavahel infot jaganud, eestlased saavad ses osas omavahel kenasti läbi ja midagi kinni ei hoia. Nende meeskonna kohta saab öelda, et neil on igale positsioonile olemas väga head vahetused ja seda on nad ka palju kasutanud. Viimastes mängudes on kõik mehed mängida saanud. Kvaliteeti on seal palju ja kui kellelgi on halb päev, tuleb pingilt uus mees, kes pole palju kehvem,“ ütles Toobal Eesti Võrkpalli Liidu pressiteate vahendusel.

„Mängupilt on selline, et nad harrastavad üsna kiiret võrkpalli, samas on piisavalt jõulised ja sekka tuleb ka hanitusi, push-palle. Ühtlane meeskond ilma suurte staarideta. Kui tahame Brasovi vastu ennast mängus hoida, peame servi hästi kätte saama ja ise kiiret mängu mängima. Oluline on ka oma serv, sest kui suudame serviga suruda, siis on võimalik neid surve alla panna. Vastasel juhul on väga raske. Selge on see, et omad riskid tuleb meil homme võtta, ilma riskeerimata oleks keeruline,“ lisas peatreener.

