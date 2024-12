Soome ralliäss Sami Pajari avalikustas oma uue kaardilugeja

23-aastane Pajari oli selle hooaja lõpus pärast Jaapani rallit ootamatult teatanud, et tema koostöö senise kaardilugeja Enni Mälköneniga on lõppenud.

„Tegelik töö algab nüüd, kui eesmärk on õppida ja tulevikus häid tulemusi saavutada. Mul on hea meel tõdeda, et Marko Salminen on minu uus kaardilugeja,“ teatas Pajari oma Instagrami postituses.