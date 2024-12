Endine Eesti koondise väravavaht liitus Kuressaarega

„Ta on andekas ja rahvusvahelise kogemusega väravavaht, kes toob meie meeskonda juurde kvaliteeti, mis on uuel hooajal kindlasti abiks. Tean väga hästi, millise ja kui kvaliteetse mängijaga on tegemist,“ lisas Post, kes on Nõmme juhendanud nii Floras kui ka Tulevikus.

Nõmme sõnul mängis Post tema otsuse juures suurt rolli. „Viikingitega liitumise tegi kindlasti lihtsamaks Sander Posti konkreetsus ja tahe mind meeskonnas näha. Kuna tunnen Posti töökultuuri ja tema võitlusvaimu väga hästi juba Viljandi ja Flora aegadest ning mul on väga suur austus selle vastu mida ta teeb, siis see otsust tuli üsna kergelt. Kuressaare on tiim, kes ei anna kunagi alla ja võitleb viimse veretilgani. See tahtmine ja ühtse meeskonnana koos töötamine on kindlasti viikingite trump! Uuest hooajast loodan koos meeskonnaga pakkuda fännidele palju positiivseid hetki. Usun, et oleme võimelised üllatama paljusid ja loodan, et see kajastub ka hooaja lõppedes tabelis. Näeme staadionil!“