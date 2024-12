Jannik Sinneri füsioterapeut Marco Panichi: tipus valitsevad mängijad, kes mõtlevad ööd ja päevad ainult tennisest

Rääkides Lajali näidismatši muljetest, ütles Panichi: „Gael mängis hästi nagu Gael ikka. Aga sama tõestas ka Lajal. Carlos Alcaraz, kellega Mark kohtus Wimbledoni avaringis, ütles mulle toona, et sel kutil on relv... Mulle jäi silma, et ta peaks olema natuke stabiilsem, kuid on selge, et tal on eeldused saada väga heaks mängijaks.“