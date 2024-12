INTERVJUU | Jalgpallikoondise pesamuna Patrik Kristal: minu eesmärk on saavutada midagi, mida Eestis pole veel keegi suutnud

Järgmisel aastal jätkub Kristali mängijakarjäär aga välismaal, sest juunis saabus teade, et Paide mängumees on löönud käed Saksamaa 2. Bundesligas mängiva FC Kölniga. Kui esialgu hakkab Kristal esindama Saksamaa tugevuselt neljandas liigas mängivat Kölni U21 võistkonda, siis eesmärgid on palluril mitu korda suuremad.