FIA kavandatav muudatus ajas Neuville’i tigedaks: see on masendav, et nad ei kuula mind

Rallit.fi vahendab, et Neuville’ile pole selline asi sugugi meeltmööda. „Olen väiksema gaasihoova tõttu päris mures, sest autod võivad olla palju aeglasemad,“ rääkis Neuville, kes on asja arutanud ka FIA-ga.

„See on masendav, et nad ei kuula mind, aga vähemalt olen oma arvamuse välja öelnud. Ilma hübriidita on auto 80 kg kergem, aga samas kaotame 130 hobujõudu. Kuusarallide kohta on veel keeruline seisukohta võtta, aga asfaldil tuleks lisavõimsus kindlasti kasuks,“ selgitas maailmameister.

Neuville on varasemalt avaldanud ka arvamust, et tema hübriidsüsteemi kaotamist ei pooldanud. „Naudin hübriidiga sõitmist, sest võimu on rohkem ja see on kindlasti lõbusam. Ma tahaks hübriidiga jätkata, sest mulle meeldib tehnoloogiline lisafaktor. Praegu on autod juba niigi algelised ja ilma hübriidita oleksid nad veelgi algelisemad,“ rääkis Neuville DirtFishile.