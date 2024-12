Treeneridraama ja novembrimasenduse seljatanud Kadi Kullerkann naudib Kreeka ehedust

Kadi on väga hea suhtleja, sest võttis varuosadeks lahti iga teema, mis lauale kerkis, analüüsides nii positiivseid kui negatiivseid külgi. Muuhulgas rääkis ta, et kuna iga välishooaeg kestab umbes kaheksa kuud, siis vähem või rohkem tuleb peale koduigatsus. Kadi sõnul on just novembrimasendus paljudele tuttav. „Tean vestlustest, et novembris läheb tihtipeale kõigil tüdrukutel raskeks. Treeneridraama meil juba oli – treener, kes mind siia kutsus, ei klappinud suures plaanis tüdrukutega väga hästi. Kuigi ta proovis lõpus suhteid siluda, ei tulnud sellest enam head nahka. Kuna tulemused ei olnud väga kiita ja hetkel oleme samuti tabeli põhjas, siis otsustas juhtkond treenerit vahetada. Uus juhendaja ja tema trennid on asjalikud, aga nüüd on meil endil vaja hakata paremini mängima. Tuleb positiivne püsida. Küll me oma mängu üles leiame, sest sisu meis on ja sisekliima on hea. Kaotused ei ole omavahelist läbisaamist murendanud. Jõuludeni on veel minna ja koju kahjuks ei saa, sest vabaks saame küll üsna tavapärased neli päeva, aga sobivaid lende nendel päevadel ei ole. Pausi on vaja juba selleks, et keha saaks veidigi puhata ja taastuda, sest välismängijatelt oodatakse alati rohkem ja koormus on suur,“ ütleb Kadi.