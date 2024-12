Levadia ründetalent sõlmis klubiga profilepingu

„Üks meie eesmärkidest klubis on arendada Levadia akadeemia mängijaid ning Maksimilian on ennast klubile ja meeskonnale näidanud positiivsest küljest. Me ei kahtle tema talendis ning töökusest nii väljakul kui ka sellest väljaspool. Koos ehitame tuleviku ja koos saavutame eesmärke! Palju õnne ja edu, Maks!“ lausus president Viktor Levada klubi kodulehel.