F1 tiimi jõudnud Paul Aron: see oli realistlikult parim asi, mida sai sellest aastast võtta

Eesti vormelilootusel Paul Aronil (20) jäi seljataha karjääri vaat et parim nädalavahetus. Laupäeva hommikul tuli avalikuks uudis, et eestlane on uuest aastast Alpine’i F1 tiimi reservsõitja. Pühapäeval võitis eestlane oma karjääri esimese etapi F2-s.