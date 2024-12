DELFI VIDEO | Heiko Rannula enne euromängu: loodan, et võtame jalad kõhu alt välja

„Tänane arstlik ülevaatus oli pigem positiivne. Aga nagu põlvedega ikka - enne kui MRT-uuringu vastuseid ei tea, pole midagi kindlat. Homme hommikul on MRT, nii et ilmselt homme õhtuks on pilt selge,“ lausus Rannula.

Esmaspäevaõhtusel treeningul osales kümme mängijat, teiste seas ka Severi Kaukiainen ja Tanel Kurbas. Kaukianenile tegi mitu nädalat muret jalatalla sidekirmepõletik, mida tuntakse rohkem plantaarfastsiidi nime all. Kurbas oli eemal jalatalla lihase trauma tõttu. „Tundus, et kõik jäid ühte tükki. Loodetavasti saab homme uuesti proovida,“ märkis Rannula.

Laupäeval kaotas Kalev/Cramo Eesti-Läti liigas Riia Zellile isegi üllatavalt kindlalt, 70:84. „Tagantjärgi võin öelda, et juba ootasin sellist mängu. Olime treeningutel hästi ettevaatlikud, et keegi rohkem katki ei läheks, aga sellise trenni pealt pikalt ei purjeta. Olime hästi loiud ja tõin näiteks, et aasta aega tagasi mängisime Prometeiga ka Riia suures saalis, tulime reisi pealt ja saime ka kõva ketuka. Ehk tuli see kaotus meie jaoks õigel ajal. Loodan, et võtame nüüd jalad kõhu alt välja,“ ütles Kalevi peatreener.