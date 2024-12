0:8 kaotanud Eesti jalgpallinaiskond võttis magusa revanši. „Tahaksime vastast veel kõrgemalt haavata“

Ševoldajeva lisas, et kuigi mäng oli raske, tõestasid nad endale, et eduks vajalikud asjad on koondise enda kontrollida. „Mingites momentides julgestasime väga palju üle, aga samas on see oluline, et mängijad tunnetaksid mängu ja momente paremini. Esimesel poolajal andsin palju infot ja me ei võtnud fookust, siis võtsime ette kaitsebloki ja palliga mängu olukorrad, kuid kindlasti tahaksime vastast veel kõrgemalt haavata,“ ütles ta. Peatreener lisas: „Infohulk, mis mängijad on koosolekutega saanud, on tõesti väga suur, aga nii saamegi edasi liikuda, kui meil on baasasjad korras.“