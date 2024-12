FOTOD | Hyundai demonstreeris uuenduskuuri läbinud Rally2 autot, M-Sport tahaks samaga vastata

Hyundai on uut Rally2 võistlusmasinat testinud Euroopas tegelikult juba mitu kuud, kuid ametlikul rallil pole sellega veel osaletud. Nüüd anti aga ralliäss Kris Meeke ’ile ülesanne sõita uuenduskuuri läbinud masinaga Prantsusmaal nullautot.

Autol on võrreldes eelmise Hyundai Rally2 versiooniga muudetud nii esi- kui ka tagavedrustust. Samuti on uuendatud mootorit ja turbolaadurit ning täiustatud käigukasti ülekandeid.

„Hyundai i20 N Rally2 Step2 auto näol on tegemist meie suurima arendusega alates 2021. aastast, mil algne võidusõiduauto turule tuli. Loomulikult on nii suure uuenduse korral surve kõik klappima saada,“ rääkis Hyundai erasõitjate programmi juht Benoit Nogier.

„Kuna kuulsime Kris Meeke’i positiivset tagasisidet, siis järelikult oleme midagi õigesti teinud. Ta kinnitas, et auto on edasi arenenud igas aspektis,“ lisas Nogier.

M-Spordil on aga vaja, et FIA kõigepealt regulatsioone muudaks. „Ford Puma Rally2 auto on meie eesmärk, kuid kaalu ja mõõtmete tõttu pole seda hetkel võimalik teostada,“ rääkis tiimijuht Richard Millener DirtFishile.