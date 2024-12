Artti Aigro superhüppe tagamaad. Mänedžer: oleme aastaid uskunud, et tal on potentsiaali olla maailma parimate seas

Tulemuse taga on aga veel nii mõndagi muud. Delfi Sport vaatas koos Aigro mänedžeri Lauri Õlliga tehtud sooritusele otsa ning vastuse said paljud küsimused. Milline võiks olla Aigro praegune tavapärane tase? Miks on teine Norras veedetav hooaeg alanud esimesest edukamalt? Mida oodata järgmisena kavas olevalt Wisla etapilt, kus Aigro oli suvel kahel korral teine? Ja millist auhinnaraha suusahüppajatele üldse jagatakse? Samas tunnistas sportlane, et head sooritused on tulnud olukorras, kus tal on tervisemure tõttu vaja praegu tarvitada ravimeid.