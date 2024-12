VIDEO | Norra koondise peatreener Aigro viiendast kohast: need tingimused ei sobinud argpüksidele

Enne Ruka etappi kommenteeris Brevig, et head tulemused on jäänud Aigrol varasemalt eneseusu taha. „Artti jaoks on suurim väljakutse olnud endasse uskumine, et ta tõesti võib olla suurepärane suusahüppaja. Ma arvan, et nüüd hakkab ta mõistma, et ta kuulubki parimate sekka ja see tänavu väga oluline edasiminek.“