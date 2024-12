Guinea jalgpallitragöödias hukkus üle 50 inimese

Tragöödia sai alguse, kui Labe klubi vihased jalgpallifännid tungisid protestiks kohtuniku otsuse vastu staadionimurule. Poolehoidjad leidsid, et Nzérékoré meeskonna kasuks antud penalti ja Labe mängija eemaldamine oli ebaõiglane.

„Surnukuur on täis. Siin on surnud inimesed rivis nii kaugele kui silm ulatub. Osad laibad on haigla koridorides,“ sõnas üks anonüümseks jääda soovinud arst uudisteagentuurile AFP.