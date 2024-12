Paul Aroni tulevane tööandja lõpetas Prantsusmaa ässaga koostöö juba üks etapp enne F1 hooaja lõppu

Alpine’i tiim kuulutas suvel, et 28-aastane prantslane lahkub hooaja järel võistkonnast. Veidi hiljem selgus, et Ocon liitub uuest aastast Haasiga.

Kui esialgu pidi Ocon sõitma Alpine’is hooaja lõpuni, siis täna selgus, et prantslase viimaseks sõiduks jäi pühapäevane hooaja eelviimane etapp Kataris. Prantslane katkestas oma viimase võistluse Alpine’i värvides. Alpine’i teatel saab Ocon nii osaleda järgmisel nädalal samas Yas Marina ringrajal toimuval hooajajärgsel testil juba Haasi masinaga.

„Usun, et see on kõigile kasulik,“ rääkis Alpine’i pealik Oliver Oakes pressiteate vahendusel. „Ühtpidi saab Jack varem sisse elada, teistpidi saab Esteban varakult edasi liikuda.“