KUULA | Patrik Kristal usub, et temast saab aegade parim Eesti jalgpallur: Hein ütles, et pean tulema Ballon d’Oris 30 parema sekka

„Õnneks või kahjuks sain kohe pärast mängu koju minna. Aga noh, mis seal ikka - bad day at the office. Mõtlesin väljakul, et ebareaalne, täiesti haige, see mäng võiks juba läbi saada. Vaikselt hakkab iseendal piinlik. Tahaks lihtsalt võimalikult kiirelt ära minna,“ rääkis Kristal.

„Isa on mulle alati öelnud, et mida varem sa siit lahkud, seda parem. Tuleb kohe ära saada ja mitte tagasi tulla. Palju on neid, kes on Premium liigast lahkunud välismaale ja siis tagasi tulnud. Ma tõesti ei soovi olla üks neist, kes tuleb tagasi Eesti liigasse mängima,“ sõnas Kristal ning tunnistas, et sama sõnumi on ta korduvalt saanud ka teistelt Eesti mängijatelt. „Kõik on mulle öelnud, et palun ära tule tagasi siia ja jää võimalikult kauaks. Ma usun, et see on minu ülesanne. Püsida võimalikult kaua välismaal ja saavutada midagi, mida varem pole Eestis saavutatud.“