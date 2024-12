KUULA | „Tiiaeg“: discgolf’is kübaratriki teinud Rasmus Metsamaa: ala arengu järgmiseks sammuks on liikumisõpetuse õpetajad

Mis juhtus 2022. aastal, et kõik justkui õigesti kokku langes ja nii talvistel, suvistel kui ka paarismeistrikatel Eesti meistri tiitel koju toodi? Kuidas see mõjutas sponsorite leidmist? Äärest riivame veidi ka vigastuste temaatikat, mis Rasmust viimased paar aastat täielikult discgolf’ile keskendumise juures seganud on. Kuidas need tekkisid ja mida arstid ütlevad? Fännide maiuspalaks otsime vastust ka küsimusele, kas millalgi on oodata Rasmuse signatuurketast ning kuidas on võimalik granaadi nimelise viskega üle 150 m visata?