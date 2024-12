Riiber võitleb terviseprobleemiga: kui teised tegid sooja, istusin mina tualetis

Vaatamata terviseprobleemile saavutas norralane pühapäeval teise koha. Riiber tunnistas, et tema roojas on endiselt verd, aga ta ei tea selle põhjust.

„Ainus, mida võin öelda, on see, et peame seda väga tõsiselt võtma ja me pole seda [põhjust] suutnud veel välja selgitada,“ sõnas Stuan NRK-le.