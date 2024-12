Suusahüppajad kirusid Ruka tingimusi. Korraldaja: kui ei meeldi, mängige lauatennist

Juba laupäevane suure mäe kvalifikatsioon tekitas segadust, kui näiteks norralane Halvor Granerud tegi rasketes oludes vaid 70-meetrise hüppe. Ta ütles NRK-le, et tahtis vaid turvaliselt alla saada.

Tema koondisekaaslane Robert Johansson, kes hüppas 94 meetrit, ütles: „See oli hull, et mul kästi hüpata. Korraldajad mängivad sedasi käitudes sportlaste tervisega. Hüppamine on tore, välja arvatud juhul, kui süda hüppab kurku.“

Võistluste direktor Sandro Pertile andis norralaste kriitikale ootamatu vastuse. „See on välisport. Kui sportlased ei suuda leppida tingimuste vaheldumisega, võivad nad spordiala vahetada ja alustada näiteks lauatennisega,“ käratas Pertile.

„Olin täna oma meeskonna üle uhke. See oli viimaste aastate üks keerulisemaid võistlusi korraldada, kuid see, mida me tegime, oli lõppkokkuvõttes professionaalne,“ kiitis võistluste direktor oma meeskonda.