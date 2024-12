Tänak hübriidajamist loobumisest: iga otsus on parem kui tegemata otsus

Kui algselt plaaniti WRC-sarjas kasutada Rally1 masinatel hübriidajameid 2026. aasta lõpuni, siis hiljuti saabus teade, et suuresti rahalistel põhjustel viiakse muudatus sisse juba järgmisest hooajast.

„Ma ei olnud otsuste tegemisel laua taga, nii et ma ei tea kõiki üksikasju, mis selle taga on. Nüüd on aga asi otsustatud. See lugu on kestnud juba aasta aega, nii et see on meie kõigi elu raskeks teinud,“ ütles Tänak, vahendab Rallit.fi.

„Nüüd on aga otsus tehtud. Ükskõik, milline on otsus, see on parem kui tegemata otsus,“ lisas eestlane.

Kuigi auto minimaalne kaal alaneb, läheb hübriidiga palju jõudu kaotsi.

Tänaku sõnul on lõppkokkuvõttes üsna mõttetu spekuleerida, kuidas järgmiseks hooajaks tehtavad muudatused autot mõjutama hakkavad.

„Alati on tore, kui autol on jõudu. Selles pole kahtlustki. Samas on ka hea, et kaalu on vähem. Arvan, et see sooritusvõime seisukohalt väga ei muuda midagi,“ ütles Tänak, kelle sõnul on WRC-sarja jaoks ka suuremaid teemasid.

„Ma arvan, et küsimus on pigem selles, kas me oleme spordialana stabiilsed ja järjepidevad. Ma arvan, et see on olulisem teema.“

