Keenialane jooksis oma maratoni debüüdil kõigi aegade viienda aja

Esmakordselt ametlikul maratonil osalenud 28-aastane Sawe võidutses ajaga kaks tundi, kaks minutit ja viis sekundit. Sellest kiiremini on suutnud vaid Kelvin Kiptum, Eliud Kipchoge, Kenenisa Bekele ja Sisay Lemma.

„Olen ​​nii põnevil ja õnnelik, et võitsin siin. See on minu jaoks suurepärane hetk,“ ütles eelmisel aastal Riias toimunud maanteejooksu maailmameistrivõistlustel poolmaratoni tiitli võitnud Sawe.